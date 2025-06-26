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Bästa Casino med Swish 2026, Testade och Trygga Val för Svenska Spelare

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Card BetMGM
5/5 Rating
  • Starkt varumärke
  • Gratissnurr utan omsättningskrav
  • Svensk licens
Card BetMGM
5/5 Rating
BetMGM
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Minsta insättning Min. insättning
100 kr
Betalningstid Betalningstid
ca 1–5 min
Omsättningskrav Omsättningskrav
20x
Svensk licens Licens
Svensk licens
Betalningsmetoder Betalningar
BankID baserad registrering

100% upp till 4 000 kr + 100 gratisspins

Card LeoVegas
5/5 Rating
  • Swish/Trustly
  • Skattefria vinster i Sverige
  • Starkt svenskt varumärke
Card LeoVegas
5/5 Rating
LeoVegas
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Minsta insättning Min. insättning
100 kr
Betalningstid Betalningstid
ca 1–5 min
Omsättningskrav Omsättningskrav
20x
Svensk licens Licens
Svensk licens
Betalningsmetoder Betalningar
Swish, Trustly

100% upp till 500 kr

Card Cherry Casino
5/5 Rating
  • Swish/Trustly
  • Stort utbud av spelautomater
  • Svensk reglering
Card Cherry Casino
5/5 Rating
Cherry Casino
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Minsta insättning Min. insättning
100 kr
Betalningstid Betalningstid
5–30 min
Omsättningskrav Omsättningskrav
20x
Svensk licens Licens
Svensk licens
Betalningsmetoder Betalningar
Swish, Trustly

upp till 20 000 kr + 150 freespins

Card Kungaslottet
4.7/5 Rating
  • Pay N Play
  • Bra mobilupplevelse
  • Mycket snabba uttag
Card Kungaslottet
4.7/5 Rating
Kungaslottet
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Minsta insättning Min. insättning
100 kr
Betalningstid Betalningstid
15–30 min
Omsättningskrav Omsättningskrav
125x
Svensk licens Licens
Svensk licens
Betalningsmetoder Betalningar
Pay N Play via BankID; Swish, Trustly

100% upp till 5 000 kr

Card Interwetten Casino
4.7/5 Rating
  • Stort internationellt varumärke
  • Support dygnet runt
  • Brett utbud av betalningsmetoder
Card Interwetten Casino
4.7/5 Rating
Interwetten Casino
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Minsta insättning Min. insättning
100 kr
Betalningstid Betalningstid
5–30 min
Omsättningskrav Omsättningskrav
40x
Svensk licens Licens
Svensk licens
Betalningsmetoder Betalningar
Swish, banköverföring, kreditkort, Apple Pay, Skrill, Neteller, Paysafecard

100% upp till 5 000 kr

Card Flax Casino
4.7/5 Rating
  • Ingen bonus strategi
  • Snabba svenska betalningar
  • Enkel kassa
Card Flax Casino
4.7/5 Rating
Flax Casino
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Minsta insättning Min. insättning
100 kr
Betalningstid Betalningstid
5–30 min
Omsättningskrav Omsättningskrav
20x
Svensk licens Licens
Svensk licens
Betalningsmetoder Betalningar
Swish, Trustly, BankID

Sätt in 500 kr, spela för 1000 kr

Card Spelklubben
4.5/5 Rating
  • Många betalningsmetoder
  • Casino + vadslagning
  • Starkt svenskt varumärke
Card Spelklubben
4.5/5 Rating
Spelklubben
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Minsta insättning Min. insättning
100 kr
Betalningstid Betalningstid
5–30 min
Omsättningskrav Omsättningskrav
30x
Svensk licens Licens
Svensk licens
Betalningsmetoder Betalningar
Swish, Trustly, Apple Pay, Visa, Mastercard

100% upp till 2 000 kr + 100 freespins

Card GeckoPlay Casino
4.5/5 Rating
  • Modern användarupplevelse
  • Passar som alternativ för icke-svenska spelare
  • Brett spelutbud
Card GeckoPlay Casino
4.5/5 Rating
GeckoPlay Casino
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Minsta insättning Min. insättning
200 kr
Betalningstid Betalningstid
5–30 min
Omsättningskrav Omsättningskrav
30x
Svensk licens Licens
Svensk licens
Betalningsmetoder Betalningar
Swish, Trustly, Visa, Mastercard

100% upp till 500 kr

Card Pop Casino
4.5/5 Rating
  • Snabb start med BankID
  • Svensk lokalisering
  • Snabba utbetalningar
Card Pop Casino
4.5/5 Rating
Pop Casino
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Minsta insättning Min. insättning
100 kr
Betalningstid Betalningstid
5–30 min
Omsättningskrav Omsättningskrav
25x
Svensk licens Licens
Svensk licens
Betalningsmetoder Betalningar
Swish, Trustly, BankID

Sätt in 200 kr – spela för 800 kr

Card Lyllo Casino
4.5/5 Rating
  • Enkel välkomstmodell
  • Mobile-first
  • Svensk licens
Card Lyllo Casino
4.5/5 Rating
Lyllo Casino
Info Mer information
Minsta insättning Min. insättning
200 kr
Betalningstid Betalningstid
15–30 min
Omsättningskrav Omsättningskrav
25x
Svensk licens Licens
Svensk licens
Betalningsmetoder Betalningar
Swish, Trustly